Veja como funcionava uma central de golpes descoberta pela polícia no centro de São Paulo

A polícia desmantelou uma central clandestina em um apartamento no centro de São Paulo , equipada com antenas e transmissores que enviavam 50 mil mensagens falsas por hora.



A operação começou após denúncias de quedas de sinal de celular, dificultando pagamentos e comunicações locais. O sistema interferia no sinal de telefonia e enviava links maliciosos para fraude financeira. Segundo a Anatel, que ajudou na investigação, os aparelhos eram contrabandeados e ilegais. Os prejuízos podiam chegar a R$ 10 mil por pessoa.



