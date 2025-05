Veja quem era o passageiro que morreu esmagado ao tentar embarcar no metrô de São Paulo

Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, professor de educação física e pai de três filhos, morreu após ficar preso entre a porta do vagão e a porta de vidro da plataforma na linha 5 Lilás do Metrô em São Paulo .



O incidente ocorreu pouco após às 8h de terça-feira (6), quando ele tentava embarcar na estação Campo Limpo. A Via Mobilidade, responsável pela linha, alegou que o usuário entrou após os alertas sonoros e visuais terem sido emitidos. Contudo, o sindicato dos metroviários pediu uma investigação rigorosa, alertando para o risco de novos casos. A família de Lourivaldo busca respostas sobre as circunstâncias da tragédia.



