Veja quem são os três suspeitos de envolvimento na morte da jovem Vitória

Depois de descartar o envolvimento do pai de Vitória na morte da jovem, a polícia aponta outros três suspeitos de participação no crime.



Maicol Antônio Sales, vizinho da vítima que está preso desde sábado (8). Gustavo Vinicius, ex-namorado de Vitória. Daniel Lucas, amigo da família de Vitória e dono de um carro visto na noite do desaparecimento dela.



