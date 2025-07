Ventos fortes em São Paulo ultrapassam 100 km/h

Uma ventania em São Paulo provocou quedas de árvores e danos materiais. Nos bairros Cidade Ademar e São Bernardo do Campo, árvores caíram sobre veículos, causando interrupções no tráfego. Em São Bernardo, a queda de uma árvore centenária, preservada em um restaurante, danificou o estabelecimento. A Defesa Civil reportou ventos superiores a 100 km/h. A queda de árvores também afetou a rede elétrica e deixou moradores temporariamente sem luz.



