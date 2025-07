Vídeo: caminhoneiro bêbado avança sinal vermelho e atropela cinco pessoas na faixa de pedestres

Na zona sul de São Paulo , um caminhoneiro embriagado atropelou cinco pessoas ao avançar o sinal vermelho. Após fugir sem prestar socorro, ele foi detido por populares que presenciaram o incidente. Um motorista de aplicativo registrou o momento do atropelamento. Entre as vítimas, três sofreram ferimentos graves, incluindo uma com fratura exposta. Apesar da gravidade, nenhuma corre risco de vida. O caminhoneiro, que estava em horário de trabalho, deve responder por fuga do local, tentativa de homicídio e dirigir embriagado. O caso está sob investigação da Polícia Civil.



