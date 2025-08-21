Vídeo: homem é flagrado agredindo brutalmente a ex-mulher

Arthur Barbosa foi flagrado agredindo sua ex-namorada em Itaquera, zona leste de São Paulo . Câmeras de monitoramento registraram o momento em que ele desce do carro, corre em direção à vítima e a ataca com uma voadora e vários chutes, enquanto ela estava encostada ao lado de seu veículo. Mesmo com uma medida protetiva e boletins de ocorrência anteriores, a agressão foi brutal. Após as agressões, Barbosa ainda ameaçou outras pessoas presentes. Ele foi preso após a justiça expedir um mandado e está à disposição das autoridades.



