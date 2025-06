Vídeo: irmãos são atacados por Pitbull e Rottweiler na Grande São Paulo

Dois irmãos, Isabela, de 14 anos, e Pedro, de 11, foram atacados por um Pitbull e um Rottweiler enquanto caminhavam com seus cães na Grande São Paulo . Os vizinhos intervieram para conter os cães agressivos. Isabela sofreu ferimentos graves, enquanto Pedro foi mordido na perna, mas ambos estão se recuperando. A tutora dos cães afirmou que eles escaparam devido a uma negligência no portão e prometeu adotar novas medidas de segurança.



