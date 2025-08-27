Logo R7.com
Vigia é baleado ao tentar recuperar carro roubado em São Paulo

Funcionário de empresa de monitoramento foi surpreendido por criminosos em Pirituba

Balanço Geral Manhã

Um funcionário de uma empresa de monitoramento foi baleado ao tentar recuperar um carro roubado em Pirituba, São Paulo. Alertado pelo sistema de rastreamento, ele localizou o veículo, mas foi surpreendido por criminosos que atiraram contra ele. O vigia foi socorrido pela polícia militar e encaminhado ao hospital. Os assaltantes abandonaram o carro próximo ao local e continuam foragidos.

