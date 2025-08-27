Vigia é baleado ao tentar recuperar carro roubado em São Paulo
Funcionário de empresa de monitoramento foi surpreendido por criminosos em Pirituba
Um funcionário de uma empresa de monitoramento foi baleado ao tentar recuperar um carro roubado em Pirituba, São Paulo. Alertado pelo sistema de rastreamento, ele localizou o veículo, mas foi surpreendido por criminosos que atiraram contra ele. O vigia foi socorrido pela polícia militar e encaminhado ao hospital. Os assaltantes abandonaram o carro próximo ao local e continuam foragidos.
