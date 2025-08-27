Vigia é baleado ao tentar recuperar carro roubado em São Paulo

Um funcionário de uma empresa de monitoramento foi baleado ao tentar recuperar um carro roubado em Pirituba, São Paulo . Alertado pelo sistema de rastreamento, ele localizou o veículo, mas foi surpreendido por criminosos que atiraram contra ele. O vigia foi socorrido pela polícia militar e encaminhado ao hospital. Os assaltantes abandonaram o carro próximo ao local e continuam foragidos.



