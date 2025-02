Visitantes de parque correm e se jogam no chão para escapar de tiroteio no Rio de Janeiro

Um intenso tiroteio entre o Comando Vermelho e milicianos ocorreu próximo a um parque em Campo Grande, zona oeste do Rio, gerando pânico entre os visitantes do local. Famílias se jogaram ao chão por segurança. As pilastras próximas revelam marcas dos disparos, e moradores temem o retorno dos criminosos. A área, dominada pela milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, teve a segurança reforçada pela polícia militar.