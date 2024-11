Vítima mostra localização de bandidos para policiais após ser assaltada e criminosos são presos

Policiais prenderam dois homens no centro de São Paulo após um roubo de celular. A vítima ativou a localização do aparelho e informou os policiais sobre o endereço dos suspeitos. Ao chegarem ao local, encontraram os criminosos com o celular roubado e outros aparelhos. Os indivíduos estavam prestes a realizar transações bancárias através dos aplicativos nos dispositivos.