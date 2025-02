Voluntários entram na água suja para salvar pessoas durante temporal em São Paulo

Um homem amarrou uma mangueira no poste e ajudou um motociclista que estava preso na enchente na Avenida Edgar Facó, na zona norte de São Paulo. Ele também salvou uma criança. Em outro local da mesma avenida, voluntários subiram em um carro abandonado para retirar uma mulher da correnteza. No Piqueri, homens formaram uma corda humana para resgatar outra pessoa da água.



