Votação de impeachment de presidente do Corinthians é suspensa após noite tensa

A votação do impeachment de Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi suspensa e remarcada para a próxima semana. A decisão foi tomada por volta das 23h40 de segunda-feira (20), pois o processo poderia se estender pela madrugada. Participantes já haviam votado favoravelmente aos processos que permitem o impeachment. Augusto Melo permanece no cargo enquanto investigações sobre suspeitas de um esquema ilegal envolvendo um patrocinador são conduzidas.