Vovó dançarina de 82 anos faz sucesso nas redes sociais

Carmen tem 82 anos e surpreende com sua energia e amor pela dança. Viúva, mãe de dois filhos e avó de quatro netos, ela encontrou nos exercícios físicos uma fonte de vitalidade. "Comecei a dançar na academia e me apaixonei", conta ela. Sua parceria com o professor Rafa, que a considera uma "avó do coração", é especial. Juntos, eles ganharam popularidade nas redes sociais com vídeos que mostram sua alegria e disposição. Dona Carmen não só dança, mas também pratica musculação, garantindo que sua idade avançada não seja um obstáculo. Ela descreve os últimos sete anos como os mais felizes de sua vida, graças à atividade física. "O dia que eu não venho, eu sinto mal", diz ela, mostrando que o exercício é fundamental para sua Saúde e felicidade. Sua história é uma inspiradora lição de vida.



