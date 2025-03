Adolescente de 17 anos morre após ser atropelada por carro de secretaria estadual no Rio

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser atropelada por um carro da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro na rua Cândido Benício, entre a Praça Seca e o Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro , na tarde desta terça-feira (25).

O veículo estava circulando irregularmente na calha do BRT. Segundo a prefeitura, a viatura não tinha autorização para estar naquele local.

O motorista permaneceu no local e se dirigiu à delegacia mais próxima, onde as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.