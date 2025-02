Agente é morto a tiros de fuzil no Rio; vídeo mostra furto de celular com a vítima já sem vida

Um agente do Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) foi morto com mais de 15 tiros de fuzil na linha Amarela, que liga zonas oeste e norte do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (3).

Alexander de Araújo Carvalho, de 46 anos, não reagiu após criminosos fecharem a via para um suposto arrastão. Ele teria saído do carro e deixado a arma no chão do veículo. Não está descartada a hipótese de ele ter sido reconhecido.

Após a fuga dos criminosos, um motociclista furtou o celular da vítima já caída sem vida. Um vídeo gravado por um motorista que passava pelo local flagrou a ação.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios como latrocínio (roubo seguido de morte). Alexander tinha quatro passagens pela polícia — homicídio, calúnia e constrangimento ilegal.