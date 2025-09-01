Amigo baleado por PM de folga durante festa está internado em estado grave no RJ

O amigo baleado por um policial militar está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima. Matheus Bezerra Torquato, de 36 anos, foi atingido no abdômen após o militar disparar contra o chão durante uma confusão. Na noite do último domingo (31), os dois estavam em uma festa em Camboinhas, em Niterói, na região metropolitana do Rio , quando tentaram tomar a arma do PM. A bala ricocheteou e atingiu a vítima.

O PM foi autuado por lesão corporal. Saymon do Nascimento Torres da Costa teve a pistola apreendida e se tornou alvo de um procedimento interno da Polícia Militar. O caso está sob investigação da 81ª DP (Itaipu).

