Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Amigo baleado por PM de folga durante festa está internado em estado grave no RJ

Os dois estavam em uma festa em Niterói quando tentaram tomar a arma do militar. A bala ricocheteou e atingiu a vítima

Balanço Geral RJ|Do R7

O amigo baleado por um policial militar está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima. Matheus Bezerra Torquato, de 36 anos, foi atingido no abdômen após o militar disparar contra o chão durante uma confusão. Na noite do último domingo (31), os dois estavam em uma festa em Camboinhas, em Niterói, na região metropolitana do Rio, quando tentaram tomar a arma do PM. A bala ricocheteou e atingiu a vítima.


O PM foi autuado por lesão corporal. Saymon do Nascimento Torres da Costa teve a pistola apreendida e se tornou alvo de um procedimento interno da Polícia Militar. O caso está sob investigação da 81ª DP (Itaipu).




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • crimes
  • PM (Polícia Militar)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.