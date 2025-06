Apontado como mandante, bicheiro Rogério Andrade depõe sobre assassinato de rival

Na tarde desta quinta-feira (26), o bicheiro Rogério Andrade, que está no presídio de segurança máxima de Campo Grande , no Mato Grosso, presta depoimento, por videoconferência, sobre o assassinato de Fernando Iggnácio .

Rogério, sobrinho do falecido Castor de Andrade , é acusado de ser o mandante do crime. Fernando, ex-genro de Castor, foi executado a tiros ao desembarcar de um helicóptero no Recreio dos Bandeirantes , em 2020.

Ao todo, 21 foram chamadas para depor no processo. Entre elas está Carmen Lúcia, viúva de Fernando, que estava presente no momento do crime.