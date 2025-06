Após não conseguir atendimento do Samu, idoso aguarda por vaga para cirurgia cardíaca no Rio

Um idoso não conseguiu o atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no morro do Santo Cristo, na Gamboa, região central do Rio . Familiares gravaram o momento em que o atendente diz, por ligação, que a PM confirma a área de risco. O caso aconteceu no dia 16 de junho.

A vítima é Adegilson Carlos de Oliveira, de 78 anos. Ele foi levado por parentes para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Devido à gravidade, o homem foi transferido para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Agora, Adegilson aguarda uma vaga para passar por uma cirurgia de implantação de um marcapasso. O procedimento não é realizado na unidade.

Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde alegou que o paciente está inserido no Sisreg (Sistema Estadual de Regulação). Ainda de acordo com a pasta, atualmente 220 pessoas estão internadas enquanto esperam por uma vaga em cardiologia de alta complexidade.

