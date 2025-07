Assaltantes armados roubam carro e obrigam motorista a deitar no chão na Pavuna

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois criminosos armados roubam um carro na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro , na última segunda-feira (14). O motorista foi revistado e obrigado a deitar no chão enquanto um dos assaltantes assumiu a direção do veículo.

Apesar do local do crime ficar próximo de uma companhia destacada do 41° BPM (Irajá), a presença da polícia não inibiu a ação dos bandidos.

Para dificultar a ação dos criminosos, os próprios moradores se organizaram para instalar portões, arames farpados e câmeras em diversas ruas.

Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontaram um crescimento de 20% nos roubos de veículos na área neste ano, em comparação com 2024.

