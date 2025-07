Bandidos atacam policiais militares a tiros durante ação na comunidade da Chacrinha

Na manhã desta quarta-feira (16), policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) realizam uma ação para checar denúncias e reprimir práticas de roubos de rua e de veículos, no entorno da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro , controlada por traficantes do Comando Vermelho.

Durante buscas na região, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e logo após ao cessar da troca de tiros, os suspeitos fugiram para o interior da comunidade. O policiamento segue reforçado na região.

