Bandidos furtam moto de entregador e usam veículo para assaltos no Jardim Maravilha

Bandidos furtaram a moto de um entregador no Jardim Maravilha, no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro . Câmeras registraram o momento em que os criminosos usaram o veículo para praticar crimes. Ele não tinha seguro e dependia da motocicleta para trabalhar como motoboy.

Moradores relataram o aumento da violência na região. Em razão dos crimes, os motociclistas formaram um grupo em um aplicativo de mensagens para alertar sobre roubos.