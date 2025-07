Barbeiro é morto a tiros no Complexo da Maré, zona norte do Rio

O barbeiro Robson Freire da Silva, de 20 anos, foi morto a tiros na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro , no último domingo (20). O jovem foi levado para a UPA da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações de moradores, um homem, que seria policial militar, teria chegado de carro no local e efetuado vários disparos contra bandidos em uma boca de fumo. Robson estaria próximo e acabou sendo atingido.

De acordo com a família do barbeiro, ele não tem qualquer tipo de ligação com o tráfico de drogas. O policial que realizou os disparos seria o mesmo que foi encontrado morto em Duque de Caxias , na manhã desta segunda-feira (21). As investigações continuam para esclarecer o caso.

