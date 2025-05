Batalhão da Maré inicia patrulhamento itinerante com drones e base de apoio

O 22º BPM (Maré) iniciou um projeto de policiamento itinerante para atender demandas de moradores de parte da zona norte do Rio durante uma semana. A ação tem o objetivo de ouvir a demanda de moradores e diminuir o tempo de resposta nas ocorrências.

Um carro do COE (Comando de Operações Especiais) vai dar apoio a ação e será usado como ponto de referência. Segundo o comandante do batalhão, tenente-coronel Marcelo Corbage, os agentes utilizam drones para auxiliar no patrulhamento.

Inicialmente, serão atendidos os bairros de Ramos, Manguinhos, Bonsucesso, Higienópolis e Benfica.

