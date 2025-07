Bicheiro Vinicius Drummond é alvo de tentativa de assassinato na Barra da Tijuca

O contraventor Vinicius Drummond foi alvo de um atentado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro , durante a manhã desta sexta-feira (11).

O carro do bicheiro, um Porsche blindado, foi atacado e atingido por vários disparos. Os seguranças do homem, que escoltavam o veículo, reagiram ao ataque e atiraram de volta. Vinicius foi socorrido para um hospital particular na Barra.

Um trecho da pista central da avenida foi interditada no sentido zona sul. A Polícia Civil realiza o trabalho de perícia no local.

