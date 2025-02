Bicheiro Vinicius Drumond é apontado como chefe de esquema de furto de petróleo

Apontado como chefe do esquema de furto de petróleo da Transpetro, o contraventor Vinicius Drumond foi um dos principais alvos de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (5). A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Rio e na Região Serrana. De acordo com as investigações, o grupo atuava desde 2017, com funções específicas para extração e revenda do produto.

A polícia descobriu que o crime era financiado pela contravenção. Suspeito de ser o mentor do esquema, Vinicius teria arrendado terrenos onde passavam os dutos.

Na casa do contraventor, foram encontrados dinheiro, joias e veículos de luxo. Vinicius herdou do pai, Luizinho Drumond, morto em 2020, o controle do jogo do bicho em diversos pontos do Rio.