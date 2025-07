Bicheiro Vinicius Drumond é atingido por estilhaços ao escapar de atentado no Rio No momento do ataque, o contraventor estava sozinho em seu veículo de luxo, mas era escoltado por um carro com três seguranças

