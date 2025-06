Brics: autoridades do Rio apresentam planejamento de segurança

Autoridades de segurança do Rio de Janeiro apresentaram nesta sexta-feira (27) o planejamento para a cúpula do Brics. O encontro vai reunir chefes de estado que integram o bloco econômico e será realizado a partir do próximo dia 4, no Museu de Arte Moderna, no Flamengo, zona sul.

Entre as medidas anunciadas estão ações de segurança, fechamento de vias e monitoramento intensivo. Ao todo, 500 guardas municipais vão atuar diariamente para garantir o livre acesso das comitivas.

A fiscalização também contará com o apoio de drones. O COR (Centro de Operações e Resiliência Rio) funcionará como base de monitoramento do evento.

