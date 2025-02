Calorão no Rio faz subir o número de atendimentos no Samu

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) registrou um aumento de cerca de 30% nos chamados devido ao forte calor no Rio de Janeiro . As equipes atenderam casos de agravamento de problemas cardiovasculares e neurológicos, além de quedas. Alguns sintomas percebidos são baixa da pressão arterial, sonolência, tontura, fraqueza e mal-estar generalizado. Os sinais podem estar associados a outras condições de clínicas, mas também podem aparecer em dias muito quentes, segundo o porta-voz. A cidade está há uma semana no nível 3 de calor — em uma escala que vai até cinco. Isso significa dizer que as temperaturas ficaram acima de 36 ºC e 40 º C nesse período.