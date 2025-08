Carga de carne é saqueada por moradores no Complexo da Pedreira após roubo de carreta

O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que uma carga de carne foi saqueada no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com informações iniciais, uma carreta foi roubada por criminosos no início da tarde desta quarta-feira (6). Os bandidos deixaram a carga no Complexo da Pedreira e liberaram o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e um veículo blindado foi até o local. No entanto, a população ignorou a presença policial e também saqueou o veículo da PM.

aqui!