Carioca assassinado nos Estados Unidos é sepultado no Rio de Janeiro

A família de Douglas, um carioca de 36 anos assassinado no estado da Geórgia, nos EUA, enfrenta a dor de seu sepultamento nesta quarta-feira (23) e a incógnita sobre as circunstâncias do crime. O corpo de Douglas foi encontrado em um jardim, e dois suspeitos foram detidos.

Sem apoio financeiro oficial, a família organizou uma vaquinha, arrecadando cerca de 50 mil reais para trazer o corpo ao Brasil. O irmão de Douglas agradece o apoio recebido, mas demonstra preocupação com a falta de informações das autoridades americanas.

Ele relata a proximidade com Douglas, que vivia nos EUA em busca de uma vida melhor e planejava levar a família para lá. O sepultamento ocorrerá às 16h, no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro , enquanto a família busca respostas sobre o trágico assassinato.

