Carioca faixa preta de jiu-jitsu imobiliza ladrão e impede roubo em Barcelona
Gabriel passeava com sua família, quando o criminoso passou correndo, logo depois de roubar um cordão
Gabriel, um jovem brasileiro do Rio de Janeiro, estava com sua família na Espanha, quando um ladrão passou correndo, logo depois de roubar um cordão. Usando suas habilidades de faixa preta em jiu-jitsu, Gabriel imobilizou o ladrão com um mata-leão. A ação impressionou os transeuntes espanhóis, que aplaudiram e agradeceram a atitude de Gabriel. A polícia chegou ao local e prendeu o criminoso.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas