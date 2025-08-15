Carioca faixa preta de jiu-jitsu imobiliza ladrão e impede roubo em Barcelona

Gabriel, um jovem brasileiro do Rio de Janeiro , estava com sua família na Espanha, quando um ladrão passou correndo, logo depois de roubar um cordão. Usando suas habilidades de faixa preta em jiu-jitsu, Gabriel imobilizou o ladrão com um mata-leão. A ação impressionou os transeuntes espanhóis, que aplaudiram e agradeceram a atitude de Gabriel. A polícia chegou ao local e prendeu o criminoso.



