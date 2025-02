Cariocas adotam estratégias para manter o consumo do café; preço subiu 40% em um ano

Para manter o hábito do cafezinho, os cariocas têm adotado estratégias, como dividir o custo e comprar online. O preço do café no Brasil aumentou mais de 40% em um ano. Fatores climáticos e variações cambiais explicam a alta. Em janeiro de 2024, o quilo custava R$ 29,62, mas chegou a R$ 42,65 em dezembro. A expectativa é de novos aumentos até março deste ano.