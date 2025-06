Cartão 'Jaé' deve se tornar exclusivo nos transportes do Rio em agosto

O sistema de bilhetagem "Jaé" se tornará exclusivo nos transportes municipais no segundo semestre , segundo a prefeitura do Rio de Janeiro . O cartão substituirá o RioCard gradualmente e será o único aceito em ônibus, BRTs, VLTs e vans municipais, a partir de 2 de agosto.

O Jaé se tornará obrigatório para usuários que têm direito à gratuidade nos transportes municipais a partir de 5 de julho. Estudantes, cadastrados no sistema de saúde e gratuidades municipais devem se registrar no aplicativo do Jaé ou em totens para adquirir o cartão físico nos terminais e estações de BRT e VLT.

Outros passageiros também podem solicitar o cartão físico gratuitamente para entregar em casa por meio do aplicativo.

vVale destacar que os créditos no RioCard não serão transferíveis para o Jaé, e poderão ser utilizados apenas em trens, barcas e metrôs.

De acordo com a prefeitura, para aqueles que usufruem do benefício do bilhete único intermunicipal, nada muda. Os usuários cadastrados seguirão utilizando o RioCard, mesmo após o prazo do dia 2 de agosto.

