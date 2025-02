Casal usa crianças para furtar galpão de alimentos no Rio; prejuízo é de quase R$ 8 mil

Um casal foi flagrado usando crianças para furtar um galpão de alimentos no Jardim América, na zona norte do Rio de Janeiro . Os menores ajudaram a checar a movimentação no local e a colocar a mercadoria em um carro. Foram levados itens de cesta básica, cerveja, kit carne, biscoito e iogurte. O prejuízo é de quase R$ 8 mil.

O caso é investigado pela 38ª DP (Vista Alegre). A dupla ainda não foi identificada, mas pode responder por furto, associação criminosa e corrupção de menores.