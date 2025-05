Chefe do tráfico com quase 100 anotações criminais e foragido há 17 anos é procurado no Rio

Uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (12) tentou prender Paulo César Baptista de Castro, o “Paulinho do Fogueteiro”, apontado como chefe do tráfico do morro do Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, região central do Rio . Ele não havia sido encontrado até o início desta tarde.

Paulinho é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho e está foragido há 17 anos. Segundo o delegado da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos), Luís Otávio Oliveira, o bandido possui 93 anotações criminais, mas nunca foi preso.

De acordo com a polícia, informações de inteligência apontavam a localização exata do criminoso, no entanto, os agentes foram recebidos a tiros assim que chegaram na comunidade.

Durante a ação, os investigadores encontraram um imóvel usado para a recreação e contabilidade da quadrilha. Duas mulheres e um homem foram presos. Eles são do Amazonas e fariam parte de um elo entre o tráfico de drogas dos dois estados.

Foram apreendidos drogas, celulares, um computador e um cordão de ouro avaliado em mais de R$ 100 mil.