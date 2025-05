Com 200 anotações criminais, ficha de TH da Maré é listada em rolo de papel

O secretário de Polícia Militar, coronel Menezes, mostrou um rolo de papel, durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (13), para exibir a extensa ficha criminal de Thiago da Silva Folly, o “TH da Maré” . Ao todo, o criminoso possuía 227 anotações criminais e 16 mandados de prisão em aberto.

TH foi morto nas primeiras da manhã durante uma operação no morro do Timbau, comunidade que integra o Complexo da Maré, na zona norte do Rio . Ele era apontado como chefe do tráfico da região e um dos membros da cúpula do TCP (Terceiro Comando Puro).