Com proibição de uso de celular, 650 mil estudantes da rede municipal voltam às aulas no Rio

As escolas municipais do Rio de Janeiro retomaram as atividades para 650 mil alunos nesta quarta-feira (5). Neste ano, a SME (Secretaria Municipal de Educação) reforçou a proibição do uso de celulares durante o período escolar. Para o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, a medida melhorou o desempenho dos alunos. Além disso, a segurança também foi reforçada com rondas da Guarda Municipal.