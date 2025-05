Comlurb comemora 50 anos com homenagem a garis em evento no Rio de Janeiro

A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) comemorou 50 anos em um evento no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro , para homenagear os garis que atuam no serviço de limpeza urbana.

A empresa coleta diariamente cerca de 8 mil toneladas de lixo em toda a cidade e é considerada a maior companhia de limpeza urbana da América Latina.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve na celebração e disse que a Comlurb é a face mais visível da prefeitura.

