Concurso Sabores da Orla anuncia finalistas e novidades para 2026
Os vencedores da 8ª edição serão anunciados em uma cerimônia no dia 4 de setembro
Os cinco finalistas da categoria "Prato Estrela" do concurso Sabores da Orla foram divulgados. Os jurados irão avaliar os pratos com critérios como criatividade, sabor, história e sustentabilidade. Os vencedores da 8ª edição serão anunciados em uma cerimônia no dia 4 de setembro.
Em 2026, o prêmio terá novidades. O Sabores da Orla será realizado em três cidades simultaneamente: Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
