Concurso Sabores da Orla anuncia finalistas e novidades para 2026

Os cinco finalistas da categoria "Prato Estrela" do concurso Sabores da Orla foram divulgados. Os jurados irão avaliar os pratos com critérios como criatividade, sabor, história e sustentabilidade. Os vencedores da 8ª edição serão anunciados em uma cerimônia no dia 4 de setembro.

Em 2026, o prêmio terá novidades. O Sabores da Orla será realizado em três cidades simultaneamente: Rio de Janeiro , Salvador e São Paulo.

