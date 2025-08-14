Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Concurso Sabores da Orla anuncia finalistas e novidades para 2026

Os vencedores da 8ª edição serão anunciados em uma cerimônia no dia 4 de setembro

Balanço Geral RJ|Do R7

Os cinco finalistas da categoria "Prato Estrela" do concurso Sabores da Orla foram divulgados. Os jurados irão avaliar os pratos com critérios como criatividade, sabor, história e sustentabilidade. Os vencedores da 8ª edição serão anunciados em uma cerimônia no dia 4 de setembro.


Em 2026, o prêmio terá novidades. O Sabores da Orla será realizado em três cidades simultaneamente: Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.




