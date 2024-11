Corpo de jovem que morreu durante tiroteio entre criminosos rivais é enterrado no RJ

O corpo do jovem Lucas Matheus Silva foi sepultado no Cemitério de Venda Velha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (21). Ele morreu durante um tiroteio entre criminosos rivais enquanto trabalhava em um lava-jato , na terça (19). A direção do lava-jato expressou apoio à família da vítima. O local segue fechado.

Outro funcionário da loja e dois suspeitos feridos no confronto permanecem internados. Moradores relataram a insegurança frequente na região.