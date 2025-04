Criança de 5 anos recebe descarga elétrica ao encostar em poste de praça em Caxias

Uma criança recebeu uma descarga elétrica ao encontrar no poste de uma praça em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Matteo Levi, de cinco anos, passou a ter convulsões após o acidente e está internado no hospital infantil do município.

O caso aconteceu no dia 30 de março. Desde então, a prefeitura realizou um serviço paliativo na estrutura. A mãe do menino chegou a contratar um eletricista para comprovar que o poste estava eletrificado.

Questionada, a Prefeitura de Caxias disse ter enviado uma equipe técnica para fazer os reparos necessários.

