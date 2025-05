Criminoso é preso após assaltar dois comércios com arma falsa em Niterói (RJ)

Um criminoso foi preso após assaltar uma barbearia e uma hamburgueria com uma arma falsa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro . Kauã Nunes da Silva, de 20 anos, foi detido por agentes do programa Segurança. O suspeito foi levado à delegacia, onde foi reconhecido por outras vítimas. Com ele foram encontrados R$ 200 e arma de brinquedo.

A polícia destacou a importância da colaboração da população por meio de denúncias para combater o aumento dos crimes na região.

