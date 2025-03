Criminosos invadem condomínio duas vezes no Recreio dos Bandeirantes e roubam bicicletas

Dois criminosos invadiram duas vezes um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . Em uma das invasões, eles chegaram a ser detidos pela polícia, mas um dos bandidos foi liberado e o outro foi solto após a audiência de custódia — pois estava com uma réplica de pistola. Duas bicicletas foram roubadas pela dupla. Quem vive na região reclamou sobre a falta de policiamento e a constância de roubos na área.



