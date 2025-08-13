Dois bandidos são mortos e quatro são presos durante operação contra CV na zona oeste do Rio

As equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizam uma operação na Cidade de Deus e na Gardênia Azul, zona oeste do Rio de Janeiro . Durante a ação, quatro bandidos foram presos e dois criminosos morreram em confronto com os policiais.

Dois seguranças do traficante Igor Freitas de Andrade, conhecido como Matuê, uma das lideranças do Comando Vermelho na região, foram detidos. A busca por Matuê continua em área de difícil acesso na mata. Além disso, três menores foram apreendidos no decorrer da operação.

