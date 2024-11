Dois caixas eletrônicos são incendiados no centro do Rio Equipes da CORE (Centro de Operações Especiais) e do EAB (Esquadrão Antibombas) foram acionadas para investigar o caso

