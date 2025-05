Dois homens são mortos a tiros em Cascadura, zona norte do Rio

A delegacia de homicídios está em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro , investigando um ataque a tiros que deixou duas vítimas fatais, na manhã desta sexta-feira (30).

Um dos mortos é um adolescente de 17 anos, cujo corpo foi encontrado atrás de uma banca de jornal. O segundo rapaz, ainda sem identificação, foi baleado e morreu no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Criminosos em um carro abriram fogo contra os jovens, usando pistolas e fuzis.

A polícia trabalha com a hipótese de vingança, suspeitando do envolvimento das vítimas em roubos na região. A perícia foi realizada e os corpos foram removidos do local. Comerciantes locais relatam que muitos tiros foram disparados, mas, felizmente, nenhum outro pedestre foi atingido.

