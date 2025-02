Dono de bar e funcionário são mortos em ataque em Duque de Caxias (RJ)

O dono de um bar, identificado como Marcelo Santos de Souza, de 44 anos, e o funcionário, Anderson Trajano da Silva, de 42, foram mortos por dois criminosos em uma moto no momento em que o comércio fechava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , na noite da última quarta-feira (22).

Testemunhas relatam que o estabelecimento era frequentado por agentes de segurança, o que pode ter desagradado traficantes do Morro do Garibaldi, na mesma região. A polícia investiga se o caso tem ligação com a disputa entre traficantes e milicianos pela comunidade.

Este não foi o primeiro ataque ao estabelecimento. Em outubro do ano passado, uma ação criminosa parecida deixou quatro feridos, incluindo Marcelo. O proprietário do bar deixa três filhos. Já Anderson era pai de um filho.