Em meio a tumulto, MC Poze sobe em teto de carro e se declara à esposa

MC Poze do Rodo deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio , na tarde desta terça-feira (3), rodeado de fãs em uma carreata pelas ruas de Bangu. Houve confusão, e a Polícia Militar chegou a usar bombas de gás lacrimogêneo.

No início do percurso, Poze subiu no teto de um carro e se declarou para a esposa, a influenciadora Vivi Noronha. "Ela é a responsável por tudo isso aqui", afirmou o funkeiro.

O veículo do MC seguiu em direção à avenida Brasil e é acompanhado por dezenas de motos. O Batalhão de Choque da PM acompanhou o trajeto.