Empresa lucrou 1.000% com venda de carne podre que ficou submersa em enchente no RS

A Polícia Civil fez uma operação em Três Rios, no Sul Fluminense , contra um grupo suspeito de revender 800 toneladas de carne que ficaram submersas nas enchentes no Rio Grande do Sul. Quatro pessoas ligadas a um frigorífico foram presas pela Decon (Delegacia do Consumidor) — entre elas estão gerente e sócios.

De acordo com as investigações, o esquema lucrou 1.000% com a comercialização do alimento impróprio para consumo. A carga havia sido vendida com a condição de ser usada para fabricar ração de animal ou realizar testes laboratoriais.

A investigação começou após denúncia do frigorífico em Porto Alegre, onde lotes de carne foram originalmente vendidos como resíduo. A polícia alertou que o caso colocou em risco a saúde das pessoas que consumiram o produto.