Entrevista: DJ Marlboro recusa proposta milionária de Neymar por venda de mansão

DJ Marlboro recusou a proposta de R$ 15 milhões de pela compra de sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro . A informação foi confirmada pelo próprio artista na tarde desta quinta-feira (26) durante participação na Hora da Venenosa, no Balanço Geral RJ.

O funkeiro é vizinho do jogador. Segundo Marlboro, Neymar planeja expandir o imóvel de luxo aonde passa parte do tempo com a família. O DJ ainda revelou ter vendido 7 mil m² do terreno para o atleta há cerca de quatro anos.